開波前6人確診　羅斯托夫照踢輸1比10

俄超周五(19號)重開即出現超級鬧劇！PFC索契主場迎戰羅斯托夫嘅賽事前，全隊進行新冠肺炎檢測，結果發現6名球員呈陽性反應，羅斯托夫已即時提出將賽事延期，不過就受到PFC索契反對，俄羅斯足總最後竟然決定「波照踢」，結果羅斯托夫只能派出全部青年軍球員上陣，並以1比10慘敗。

排喺俄超第4位嘅羅斯托夫，賽前檢測證實6人確診後，所有一隊球員同教練、職員全部進行隔離，常理之下賽事梗係冇可能再踢，不過俄羅斯足總規例列明如果比賽延期，一定要得到對賽雙方同意，而PFC索契竟然反對，足總亦出乎意料「依例」要比賽繼續進行。

羅斯托夫最終派出全部2001年至2004年出世嘅青年軍球員上陣，全隊最老嗰個係19歲中場高洛迪夫斯基，而最細嗰個施泰夫錫夫，喺今年1月先至啱啱16歲生日。羅斯托夫今場雖然喺1分鐘意外領先，但最後連失10球輸1比10完場。

羅斯托夫會長艾杜恩耶斯賽後表示：「我哋唔會評論PFC索契(拒絕延期)嘅決定，由佢哋自己嘅良心去判斷，對我哋嚟講，球員同對手嘅健康比起3分重要得多。」羅斯托夫今場被PFC索契射門41次，全靠17歲門將丹尼斯波波夫屢救險球兼且撲出12碼，否則可能輸得更加大鑊，失10球嘅波波夫仲當選今場最佳球員。