專欄輪住嚟　建議足總採用「發言人」制度

在剛過去的周二（16日），足總舉行了每月港超聯球隊會議，當日大家最關注的當然是「新簽球員不能在復賽上陣」，這和足總當初向各球會所講的完全相反，對6間會出戰復賽的球會而言，實在影響深遠。至於事件如何收科，則要視乎足總再向FIFA爭取的結果。

其實當日會議大家都得出了幾項定案，包括因參賽隊伍少了，「復賽」會延遲一星期到8月22日才展開。新一季港超賽制方面，當日有分開會的8間港超球會，以及「準港超」球會晉峰都同意，繼續沿用雙循環制；「菁英盃」繼續保留同時，賽制亦回復舊制，分組首、兩名晉身4強，交叉對後定出決賽組合。因新球季會在11月才開始，考慮到新季賽程會很頻密，故大家同意「菁英盃」分組賽會安排在周中進行，另會視乎場地情況在周末安排「雙料娛樂」。

此外，最多人關心的應該是外援名額吧！當日會議大部分球會都同意，疫情下新球季確實需要多一點衝擊，相信「註6岀5」會起到正面作用，但只會施行一季，以確保本地球員的上陣機會。同時，大家亦有共識，該「第5外援」必須是國腳級，或曾於高水平聯賽效力，希望藉此提高賽水平和關注度。就此，主席「貝生」表示由於對上一次董事會已否決相關建議，所以會在本周的董事會中，重新討論。

最後，有少少私人意見，足總日常運作有很多會開（真係做嘢，真係開會嗰啲），為何不設立「發言人」制度？最理想做法應該是會後，由一位發言人向傳媒發表會議內容，或回應傳媒提問，而非現般會後A君講1、3、5，B君說2、4、6，跟住主席貝生又回應幾句，令訊息發布非常混亂。如覺得沒有合適人選，大可考慮發新聞稿，效果都會比現時的安排清晰。

冠忠南區

主席 陳文俊