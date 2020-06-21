囝囝一句甜入心　方誠義學做好爸爸

「養兒一百歲，長憂九十九。」老土，但寫實。今天是父親節，香港籃球隊及滿貫大前鋒方誠義（阿Ga）這一年多感受至深，兒子剛出生時，曾擔心他的骨骼健康和智力發展；日漸長大，又察覺新出的牙仔形狀有異而帶他看牙醫，之後要上分離班又會否不習慣……要認真數起來，恐怕父親節過了還在數着，「以前不明白阿媽為何這麼囉嗦，到現在當爸爸，原來我也會嘮嘮叨叨。沒想過他成年後會養活我們，只要他能做喜歡的事，腳踏實地、光明磊落，對得住良心就可以了。」這寫活了多少父母對孩子的期盼。

「爸爸！」一歲多的洛文叫道，兒子的「一聲令下」，總見阿Ga左顧右盼的跟在後面，貼身保鏢似的，掃視着地上有沒有障礙物，兒子身上的服飾配件有沒有掉下，口罩有沒有戴妥，「照顧洛文比打比賽更累，打波習慣身體碰撞和走位，體能也適應，但湊仔還有精神上的消耗，和很多突如其來的狀況。」說罷，洛文展示着他滿是橙色印章的雙臂，連衣服都沾到了，「哎呀！這件白色衣服要報廢了。」兒子出生後，阿Ga練習或比賽後便歸心似箭，趕緊在兒子未睡前回家和他聊聊天，連一向不沾陽春水，只打籃球的雙手，都開始做起家務，清潔奶樽、衣物等一手包辦，「做仔嗰陣我梗係唔會做呢啲！」

兒子與前NBA球星「籃板王」洛文同名，親朋好友都以為出自阿Ga主意，阿Ga摸摸腦後勺解釋：「人人都以為因為我喜歡籃球，所以連替兒子改名也要跟籃球有關，但其實我們找了算命師傅改名，老婆又喜歡『洛』字，所以就選了這個名字，只是碰巧寫法完全跟譯名一樣！」他還打趣說，「洛文」兩字筆畫不多，囝囝就算罰抄也不會太過辛苦。

男孩子多較好動，洛文確實非常活潑，在樂園的一個小時，沒有一刻停下來，而且表情多多，阿Ga說跟他小時候的沉默有着極大對比，疫情初期，三口子困在家中更像困獸鬥：「如果你不讓他落街『放電』，他好似有無限體能一樣，東整整、西翻翻，在家裏跑個不停，又要幫他收拾好遍地的玩具，每日無限輪迴！」阿Ga摀住自己的額頭，露出一副頭痛無比的模樣。可他也慶幸因為疫情的緣故，兩仔爺多了相處時間：「如果正常練波、教波，我們相處的時間理應很少，但因疫情關係，我們日對夜對，能夠有這樣一段時間見證他的成長，其實我是很開心。」不用說出口，「開心」兩字都經已寫在臉上。

湊仔，筆者雖未試過，但應該是苦樂參半吧，阿Ga不假思索便蹦出了一句：「嘩，好多事都好激心。」這也算是為人父母的一個新體驗，即使有時很勞氣，但回憶起又會哭笑不得：「最近他有一套雞蛋玩具，雞蛋從中間打開便有荷包蛋的紙樣。怎料到有天我們正在煮飯，將雞蛋拿到桌上備用，洛文誤以為是玩具蛋，一下就將雞蛋掉到地上。」阿Ga的理智就像蛋殼一樣碎裂，「我們想阻止也來不及了，又要執手尾，不過你又嬲佢唔落，因為他還未懂事。」

「爸爸！」兒子手舞足蹈地叫阿Ga，他即抬起頭跟我們說：「每次聽到都好開心好甜，成個人都軟晒。」那個球場上的硬朗鐵漢，頓添了一份柔情。

戮力以赴 冀滿貫開創王者路

疫情爆發近半年，那些無法打球的時間，方誠義都用來陪伴洛文長大。但若認為享盡天倫樂的他不會眷戀球場，就大錯特錯。相反，隨着年齡愈接近球員生涯的尾巴，阿Ga愈珍惜揮灑汗水的時光：「今季我和阿懃（蔡再懃）、肥煒（黃鎮煒）一起加盟滿貫，雄心壯志想要奪冠，所以一直很擔心球季因疫情取消。加上我快37歲了，阿懃這些20幾歲的小伙子可能無所謂，我卻是打一年少一年，如果取消一定很可惜。」直到籃總宣布8月30日正式「開咧」，阿Ga終於鬆一口氣，滿眼都是躍躍欲試的期待：「今季有10支甲一球隊角逐兩大錦標，重設降班制，又放寬居港外援資格，相信各隊水平會更接近，競爭亦會更激烈。」

然而經歷多月的訓練空窗期，即使康文署日前宣布全面重開室內外籃球場，阿Ga仍然認為難在8月尾準備就緒：「現在只剩一個多月時間準備，Eric（費格遜）又因關口未開未能歸隊，回來後還要隔離14日方可參與訓練……8月開季不是不行，但各隊狀態和默契一定較差，無法為大家帶來最精彩的表演。」

說到表演，銀牌和聯賽會否閉門作賽仍是未知數，阿Ga又有何看法？「有觀眾當然最好，因為打球不只為自己，也是為球迷。而且比賽氣氛很重要，沒觀眾的話『靜嚶嚶』，只有自己和對手互噴垃圾話，還有球鞋摩擦地板的吱吱聲，多奇怪。」但若疫情屆時未能受控，阿Ga亦會接受閉門作賽的安排，原因很簡單：「閉門都好過取消！」