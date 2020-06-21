補時5分鐘被絕殺！阿仙奴復賽兩場輸晒

阿仙奴於周六(20日)深夜英超作客白禮頓，遭遇重大打擊，兵工廠雖然先開紀錄，但之後卻連失2球，包括補時5分鐘被對手前鋒馬奧比攻破大門，慘遭絕殺，輸1比2。阿仙奴全失3分之後，打入前4位機會已經非常渺茫。

阿仙奴上場吞曼城3蛋之後，今場原本有個好開始，68分鐘由尼高拉斯比比於右路扣入中間射入靚波，先開紀錄。不過，白禮頓好快就由後衞李維士鄧克於門前混中射入扳平。

最戲劇性一幕係踢到補時5分鐘，白禮頓通過1次美妙配合，由馬奧比窄角度射入，反勝2比1，搶到救命3分之後，大大減輕護級壓力。

至於阿仙奴原本今場大好形勢，但卻由贏變輸，好大程度上又係「輸中堅」，由於柏保維拿上場受傷，大衞雷斯停賽，領隊阿迪達今場焗住用洛賀丁同「計時炸彈」梅斯達菲扼守中路。

阿仙奴失第2球正係梅斯達菲反應太慢，走甩對手馬奧比所致。兵工廠鬧「中堅荒」情況下，加上門將賓特尼奴今場傷出，恐怕呢種失波，可能會繼續出現。

值得一提，阿仙奴已經連續7場聯賽作客不勝，佢哋下輪英超又係踢作客對修咸頓，隨時又出事。

【延伸閱讀】古安杜斯毒手「鎖喉」！面臨被追罰