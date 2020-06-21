今日焦點：紅軍強「細」衝冠

星期日(21日)賽事焦點，梗係英超嘅默西賽德郡打吡，利物浦作客死敵愛華頓，愛華頓勁多傷兵，主帥安察洛堤唔敢輕舉妄動，必定防守行先。

1哥利物浦領先曼城22分，只要喺餘下賽事贏多兩場，就肯定捧盃，唔使太急。而且紅軍作客比較保守，近5次聯賽作客愛華頓，全部開2球或以上，2.5球嘅細盤咪錯過。

直播表

周日5:00pm 韓職 全北汽車 Vs FC光州

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周日5:00pm 韓職 仁川聯 Vs 釜山偶像

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周日7:00pm 韓職 FC大邱 Vs 水原藍翼

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周日8:00pm 西甲 切爾達 Vs 艾拉維斯

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周日9:00pm 英超 紐卡素 Vs 錫菲聯

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周日9:30pm 德乙 海登咸 Vs 漢堡

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周日9:30pm 德乙 紐倫堡 Vs 史特加

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周日9:30pm 德乙 聖保利 Vs 雷根斯堡

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周日9:30pm 德乙 辛特侯遜 Vs 特雷斯登

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周日11:15pm英超 阿士東維拉 Vs 車路士

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周一1:30am 西甲 華倫西亞 Vs 奧沙辛拿

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周一1:30am 意甲阿特蘭大 Vs 薩斯索羅

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周一2:00am 英超 愛華頓 Vs 利物浦

Now 621、611

周一3:45am 意甲國際米蘭 Vs 森多利亞

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周一4:00am 西甲 皇家蘇斯達 Vs 皇家馬德里

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