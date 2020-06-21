贏2場即封王！利物浦不勝無歸

周日(21日)父親節最佳節目，梗係睇周一凌晨上演嘅英超默西賽德郡打吡，利物浦作客死敵愛華頓。紅軍只要贏多兩場，即首奪英超冠軍，自1989-90年度球季後再次稱霸英格蘭頂級聯賽，一眾由細到大都捧紅軍、依家做晒爸爸嘅利迷，絕對係期待已久嘅時刻！不過聯賽停擺3個多月，狀態難料，客場出擊一定穩中求勝，加上近年造訪「拖肥糖」旺少交收，捧2.5球嘅入球細最划算。(Now 621及611周一凌晨2時直播)

利物浦領先次席嘅曼城22分，首奪英超冠軍只係時間問題，但經過3個多月停擺，眾將狀態有待提升，今仗未必可即時撻着大勝。同時，射手穆罕默德沙拿亦有傷在身，之前更缺席操練，今仗上陣成疑，攻力難免削弱。雖然紅軍今季堅勁，不過主客演出有別，喺停擺前5場聯賽作客獲4勝1負，兼且只入6粒，其中3場險勝1粒，與喺晏菲路球場火力全開相比，睇得出領隊高普每逢客場偏向用保守戰術。

愛華頓傷兵成籮

另一邊廂，愛華頓傷兵滿營，安祖高美斯、戴爾夫、桑基巴文、耶利文拿及禾確特均要養傷，不過主帥安察洛堤貴為一代名帥，過往面對高普領軍嘅球隊並唔失禮，兩人近7次正面交鋒，各得3勝1和3負，包括近兩屆歐聯分組賽率領拿玻里4鬥紅軍，錄得2勝1和1負，「肥安」嘅戰術強調屯重兵喺後場，一旦搶截成功即打反擊，令高普不得不防。

事實上，利物浦只要贏多兩場，又或者今仗贏波，咁啱曼城喺周一對般尼輸波的話，就可首次於英超封王，睇番佢哋今季14場聯賽作客只失9粒，要穩中求勝唔難。加上紅軍近5次聯賽造訪「拖肥糖」，合共只製造3粒咁大把，全開2球或以下，鬥穩格局，2.5球嘅細盤有分頭，不容錯過。