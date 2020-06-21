香港女足主力韋婉婷　外闖阿爾巴尼亞　

再有港足女將登陸歐洲球壇！因新冠肺炎全球大流行，令港隊中場主力韋婉婷「韋婉」，加盟阿爾巴尼亞勁旅維拉斯尼亞(Vllaznia)一事一拖再拖，據阿爾巴尼亞當地傳媒報道，較早前已飛抵斯庫台並向維尼斯亞報到，隨即參與球隊訓練，如無意外會獲外派在當地時間21日，一場對Juban Danjes的賽事後備上陣。

在香港女子甲組聯賽效力公民的「韋婉」，在美留學時曾參與西北地區大專院校聯賽（NWAACC），之後亦曾到過日本試腳，但始終未能如願外闖。但皇天不負有心人，「韋婉」在場上的表現終獲得海外球會青睞，得到維拉斯尼亞會長Lazer Matija之賞識，力邀其加盟。惜受疫情影響，阿爾巴尼亞採取封關措施，致「韋婉」日前才能飛赴彼邦，完成是次轉會。

維拉斯尼亞屬阿爾巴尼亞勁旅，更是歐聯常客，今屆2019/20賽季更闖入歐聯32強，意味「韋婉」將有望在該歐洲最高水平賽事中亮相。「韋婉」加油呀！

【韋婉婷Profile】

出生日期：1992年10月15日

身高：1米59

位置：中場、翼鋒

在港曾效力球隊：公民