專欄輪住嚟　自由人，加油呀！

早幾日喺facebook睇到由自人出咗個Post，話同富力R&F合作咗3年嘅青訓發展計劃，暫告一段落。早排因為疫情已經乜班都停晒，依家仲要冇埋壇大嘢咪好傷？梗要搵吓老友蘇來強問吓咩料啦！

「『來強』你掂唔掂呀？」「冇咁易唔掂嘅！但都因為做咗3年，點都有啲唔捨得。係咁㗎啦，瘦田冇人耕，耕開有人爭，佢都唔係第一次，佢想做咪攞去做囉。講真呢3年收到嘅錢，大部分都係用落營運同培訓球員身上，我哋班教練冇得教咪教第啲囉，開番多啲興趣班，影響唔會好大。反而我係擔心班球員多啲，佢哋要再搵其他球會，同好難再一齊踢埋一隊喇。」

經歷過兩次人事變動之後，自由人依家係由馮振霆、蘇來強同李康廉繼續經營，當中「康廉」仲踢緊港超效力理文，而「大頭」睇住佢哋大嘅「阿霆」同「來強」，喺青訓教練方面發展咗好多年，但兩個都仲有註冊甲組，「阿霆」係中西區嘅球員兼教練，而「來強」就係景峰嘅球員兼教練。自由人嚟緊會主力開足球興趣班，各位家長如果想畀小朋友參與足球運動，就去佢哋facebook專頁睇吓啱唔啱心水啦！

大頭