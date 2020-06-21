港隊後防百搭　馬澤純靠睇直播偷師

很多人做事因為害怕「遲起步」，就連嘗試的機會也在自己手中溜走，不過港隊女足代表馬澤純就用行動引證「有心唔怕遲」這個道理。縱使在中學才開始接觸足球，卻憑着一股與熱誠與毅力，在綠茵場上奮力求進，一直為逐夢而奮鬥！

圖/文：何彥霆

由中學時期開始踢足球的馬澤純，跟打籃球的妹妹馬丹鳳一樣，由父母起初不太支持，到後來兩人漸出成績後，雙親態度開始軟化，到最後兩人於前年均入選香港隊出戰雅加達亞運，「阿純」亦慶幸能夠令家人成為自己的粉絲︰「雖然我哋喺亞運都唔係好多出場機會，但無論如何都係一個好好嘅體驗，嗲哋媽咪都好開心，因為佢哋以前都好反對我哋打波，想我哋讀多啲書，擔心我哋嘅將來。其實細妹始終比較細個，佢自己都冇諗過入選，連我都好驚訝，結果我哋都一齊入選，不過最可惜係我哋嗰陣分開喺兩個唔同地方。我哋依家都喺自己嘅運動項目朝住目標進發，父母都好支持我哋，有時阿妹打精英賽或者我打決賽，都會入場嚟睇我哋，主要都係要睇時間就唔就到。」

早前剛於城大完成亞洲及國際研究學士課程的「阿純」，終於告別「邊讀邊踢」的日子。相比之下，代表愉園及港隊女足上陣時，分別要出任中堅或右閘的位置，對她而言只是幸福的煩惱︰「其實兩個位置係好唔同，但係我覺得只要踢得多就會適應，始終我踢得最多嘅係中堅，可能係習慣嘅問題，到要踢邊嘅時候可能走位方面係爭啲，但係喺防守意識方面自己都有信心嘅，不過只要有得踢香港隊就已經好開心。」

自從2016首次代表港隊上陣，出戰「東亞盃」外圍賽後，「阿純」亦開始留意其他地方女足甚至是港超聯，藉此從中偷師︰「我自己睇得最多嘅係南韓女子聯賽，有時港超都會睇吓東網直播，不過平時正常星期六日都要教波，就算愉園男足都好難親身去支持，可能趁未教波就攞手機睇一陣直播。最近台灣女足聯賽開番，都有睇佢哋直播，南韓聯賽就星期一、四有賽事直播，平時啱啱好睇完就練波。」

【馬澤純 檔案】

出生日期︰1996年3月2日

身高︰1米60

位置︰中堅、右閘

曾效力球隊︰

車路士足球學校（香港）

現效力球隊︰愉園

球衣號碼︰32

●赴韓睇女足聯賽追星

正當以為「阿純」在大學修讀有關亞洲的課程，是為將來外流鋪路，誰不知她卻表示自己還未準備好衝破障礙，不過笑言沒有語言天份的她，偏偏經常飛往南韓看她的女足偶像比賽︰「自從2016年『東亞盃』外圍賽就開始睇南韓隊，特別欣賞任善珠，因為佢夠淡定，之後喺亞運都有見過佢，有時去旅行都會去睇佢踢聯賽，佢仲請過我食飯𠻹！之前啱啱同愉園隊友曾麗珊、曾沛琪、姚希雯佢哋去睇『東亞盃』，本身係想去旅行加睇波，都想睇吓呢啲規模嘅比賽，都算係學習嘅一種，同埋仲有中華台北，雖然同中、日、韓3隊有距離，都踢得好好！」