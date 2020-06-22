今日焦點：曼城「尼」料做大騷

周一深夜英超獨腳戲，2哥曼城主場迎戰般尼，藍月亮曼城復賽後首戰，主場面對強敵阿仙奴以3比0輕鬆擊敗對手，狀態出色的奇雲迪布尼除了自己有入球之外，更間接造就隊友史達寧破門，可見曼城經歷長時間停擺後發揮依然强勁。

接下來要為英足盃及歐聯等盃賽回歸做準備，為延續强勢表現，今場必定空群而出，加上藍月亮近4次面對般尼全勝之餘，有3次總入球開出5球，今次兩軍隨時再演入球騷，中位數3.5球入球大不容錯過。

名家：臻贏特

焦點賽事直播表

周二1:30am 西甲 維拉利爾 Vs 西維爾

Now 632

周二1:30am 意甲 萊切 Vs AC米蘭

Now 638、有線654台、614台、無綫myTV Super 301

周二1:30am 意甲 費倫天拿 Vs 布雷西亞

Now 639、有線655台、615台、無綫myTV Super 302

周二3:00am 英超 曼城 Vs 般尼

Now 621

周二3:45am 意甲 博洛尼亞 Vs 祖雲達斯

Now 638、有線654台、614台、無綫myTV Super 301

周二4:00am 西甲 雷加利斯 Vs CF格蘭納達

Now 632、611