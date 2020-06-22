迪米杜夫証實「中招」　隨時累埋祖高域

網球兩大機構ATP及WTA上星期才剛宣布全球比賽於8月重啟，但隨即傳來震驚消息，保加利亞球星迪米杜夫在個人社交網宣布確診，患上新冠肺炎，隨即宣布表演賽取消，而世界「一哥」祖高域成為密切接觸者，即接受檢測及隔離。

世界排名19兼3度躋身大滿貫四強的迪米杜夫，成為網壇公開自己「中招」的世界排名最高球員，他上周才於塞爾維亞參與祖高域牽頭的表演賽，吸引一班頂級男子球員參加，並且可容觀眾在旁觀戰，原本定第二站克羅地亞舉行，現決定取消。

曾經與舒拉寶娃拍拖的迪米杜夫在個人社交網宣布自己「中招」的消息，並表示抱歉；有消息指迪米杜夫在首站表演賽後曾到夜店，接觸人數無法估計，但隨後又與原班陣容參與一場籃球表演賽，而比賽周日結束，他返回摩納哥後即宣布感染新冠肺炎。

這次的網球表演賽及籃球慈善賽，出席的其他網壇名將達十幾人還包括「一哥」祖高域、德國的沙華列夫及奧地利的泰姆等等，他們均屬密切接觸者，目前祖高域還沒有出現任何症狀，而所有人都需要接受新冠肺炎病毒檢測。

祖高域主辦今次表演賽一直備受質疑，但他強調一切依足防疫措施，不會有任何風險，今次迪米杜夫「中招」，他隨時要負上責任，而對8月重開的網球賽季無疑帶來影響，能否預期復賽有待確定。

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