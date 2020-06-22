大話連篇！非洲女氣袋被重判禁賽12年

非洲埃塞俄比亞女氣袋禾達祖被判禁賽12年，當中判罰包括服用禁藥、提供假証據及不遵守規例等劣行，意味着這位長跑運動員的職業生涯提早結束。

據外媒消息，這位長跑女將之前已有過違規行為，而初犯的一般情況是被禁賽兩年至四年，第二次違反則會重罰禁賽8年的最高處罰，但判罰12年屬於非常罕見；近年世界桌球總會因為李爾打假波，才判罰他禁賽12年。

消息指禾達祖於去年10在加拿大多倫多的馬拉松中以2小時27分21秒跑出個人最佳成績獲得第8名，賽後接受藥檢，一個月後發現其樣本檢測結果呈陽性，國際田聯已對她發出臨時禁賽。不過，禾達祖否認用藥，要求對樣本B再做檢測，還提供一份醫療證明，說明自己於同年10月2日在一家診所治療，也就是在加拿大馬拉松賽前她去的那一間，證明自己因身體情況而給有患病的她服用了違禁藥。

不過，到今年2月28日其樣本B的結果都是呈陽性，國際田聯要求她提供醫療證明原件及醫生姓名，至3月下旬她再提交一份新文件，表示她去年10月2日收到醫生開出的治療藥物導至藥檢「肥佬」，隨後再有一份10月10日的醫療證明，聲稱需要輸血，並要連續三周內每四天輸一次；但經過調查後發現該醫療診所於去年9月已停止營運，而且她所提供的醫生亦未經註冊。

最終禾達祖因EPO檢測呈陽性被判禁賽4年，篡改證據及違規行為被判8年禁賽，至2031年10月禁賽期滿，但屆時這位女氣袋已經42歲，參與簡單的長跑賽乭能或可以，但要重拾職業水平相信已經很難。

[p2]

此外，國際田聯亦宣布，由於一年內3次錯過了禁藥檢查，去年世錦賽男子100米冠軍美國的基斯甸高文初步被禁賽，如果確認事實無誤，這位應屆世界飛人將面臨最高兩年的禁賽處罰。

支持本地運動員，一齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！