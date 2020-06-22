截肢鬥士辛尼迪再受重創　恐失去視力

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天祐辛尼迪！意大利男子傷殘單車運動員、兼殘奧金牌名將辛尼迪，日前發生嚴重交通意外重創，命懸一線，事件震撼國際體壇，各界也為這位「鐵血戰士」祈求希望他大步檻過，但目前辛尼迪已陷入人工昏迷狀態，醫生更指出他有可能出現併發症。

53歲的辛尼迪上周於意大利進行一場比賽中，駕駛其傷殘單車於一個下坡彎位時失控，猛烈撞向一輛貨車，頭部及身體多處受傷，由直升機送抵錫耶納一所醫院後即進行手術搶救，包括進行腦部手術，一度處於危險期。昨天，《衞報》報道辛尼迪已陷入昏迷，由於腦部受創影響眼部神經線，將來有機會失去視力。

辛尼迪堪稱體壇「鐵血戰士」，曾擔任F1威廉士車手的他，2001年於一次高卡車意外中切除雙腳「保命」，人生逆境下他頑強「站起來」，轉項成為傷殘單車選手並贏得4面奧運金牌。他從不與現實妥協，排除萬難再戰賽車場，駕駛改裝戰車再比賽；2005年獲「體壇奧斯卡」頒發最佳復出獎，多年來以不懈奮鬥贏得榮譽。

現役F1車手勒卡歷對事件感到痛心，希望辛尼迪可再一次創造奇迹：「像你以往一樣戰鬥吧！Alex，你是最棒的，加油！」意大利總理孔特亦發文支持：「全意大利人都和你並肩作戰。」

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