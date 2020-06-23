曼城新人王狂暴上位　哥帥話勁過查頓辛祖！

曼城喺英超復賽後接連大炒阿仙奴同般尼，20歲新星菲爾科頓繼對「兵工廠」拎到今季首個聯賽入波後，今場更加入球「打孖上」，總計佢今季為曼城喺各項賽事只係正選上陣12場，但已交出3入波同7次助攻數據，領隊哥迪奧拿賽後激讚呢位天才中場，話英格蘭國家隊未來10年至15年都應該以佢為核心建立球隊。

菲爾科頓同查頓辛祖3年前齊齊被視為曼城青訓入面2大巨星，不過查頓辛祖就選擇去德甲多蒙特搵上陣機會，並且成功上位，菲爾科頓就繼續留喺曼城等待機會，雖然等待時間較漫長，不過哥迪奧拿一向對佢評價極高，哥帥賽後直指菲爾科頓比查頓辛祖更加應該成為英格蘭核心：「客觀咁睇，我會將自己隊波以佢為核心建立，唔單止係曼城，英格蘭國家隊都係，如果佢係西班牙人，佢一樣會係國家隊核心。」

雖然菲爾科頓今季上陣機會唔算多，不過下季大衞施華離隊後，菲爾科頓就被欽點做接班人，哥迪奧拿表示：「當大衞施華話踢埋今季就會走，我同球會高層講唔需要投資買人代替，因為我哋已經有菲爾科頓。大衞施華係難以代替，但菲爾科頓會係曼城未來10年至15年最偉大球員，呢點我冇任何疑問。」