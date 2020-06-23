密集賽程難頂　巴塞現疲態捱細界

即上韓職刨績王：

周三凌晨續演多場西甲，巴塞隆拿壓軸登場迎戰畢爾包。巴塞爭標形勢急轉直下，餘下比賽1分都不能少，不過表現硬淨嘅畢爾包向來對巴塞特別有計，巴塞想贏波唔係想像中咁易；睇番兩軍近6次交手總入球全部都唔超過2球，今場捧中位數2.5/3球細盤穩陣。（Now 632及611周三凌晨4時直播）

巴塞上場聯賽作客0比0悶和西維爾，加上皇馬昨晨2比1擊敗皇家蘇斯達，兩軍目前同得65分，惟巴塞因對賽成績不及皇馬而跌落第2位，已失爭標主動權。雖然佢哋今季15場主場聯賽豪取14勝1和，不過陣中主力年紀偏大，喺密集賽程下體力相對輸蝕，而且聽日就會度過33歲生日嘅美斯對球隊太重要，搞到主帥史坦恩都唔敢畀太多時間佢休息，連場征戰難免有疲態，上場被西維爾封死就係最佳例子。

畢爾包防守勁硬淨

畢爾包老將阿度里斯宣布掛靴後，前線攻擊力受削，反而令球隊專注做好防守，西甲重開後佢哋連續3場未輸過，分別打和馬德里體育會、伊巴及小勝貝迪斯，表現硬淨。畢爾包近6次鬥巴塞取得2勝2和2負，總入球全開2球或以下，往績上不落下風，而且佢哋今季30場聯賽只失26球，失波數字仲少過巴塞，僅次於馬德里雙雄，防守相當有水準，今場中位數2.5/3球嘅細盤捧得過。

名家：笛子波童

畢爾包近6次對巴塞總入球統計

2球或以下

100%