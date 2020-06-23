祖高域孭鑊鳥！杜伊斯基同懷孕老婆都中招

網壇名將迪米杜夫宣布確診新冠肺炎後，不足24小時這個「表演賽網球群組」的確診數字颷升，塞爾維亞球手杜伊斯基與其懷孕老婆都「中招」，至今受影響的人數已累計至6人7命。

同樣參加了首站網球表演賽的塞爾維亞球員杜伊斯基已宣布自己的新冠肺炎病毒測試呈陽性，而一同確診的還包括其已懷孕的老婆，預產期為今年7月，二人的大女兒檢測結果呈陰性；這是繼迪米杜夫及克羅地亞的哥列之後，第三位網球員「中招」，而較早前迪米杜夫的教練Kristijan Groh及祖高域的體育教練Marko Paniki都已證實染上新冠肺炎。至於德國名將沙華列夫及克羅地亞的施力則在社交網上表示檢測結果呈陰性，仍會繼續14天的隔離。

杜伊斯基是表演賽首站中，祖高域的首個對手，二人還曾一起踢足球，與其他選手有親密接觸。這次表演賽是世界一哥祖高域牽頭做搞手，首站就在其家鄉塞爾維亞的貝爾格萊德上演，目前「中招群組」愈來愈擴大，已成為眾矢之的，一直反對美網復賽的澳洲「壞孩子」基治奧斯即對祖高域狠批：「舉辦表演賽就係一個愚蠢嘅決定，希望球員盡快康復，當你藐視規則嘅時候，就會有時發生，呢個唔係講笑。」

英國球員伊雲斯亦批評祖高域搞表演賽的行為：「我從來都覺得唔應該搞呢個比賽，同埋每個人去跳舞，樹立一個負面形象，我覺得呢件事，祖高域應該負上一定嘅責任。」

就連祖高域好友英國名將梅萊都出聲：「我哋關係一直好好，但呢件事真係唔太好，作為世界上頂級球員都應該向大家表明，好重視（防疫）呢件事，正確嘅社交距離措施係好重要，正如我接受物理治療師治療都會戴上口罩，盡可能減低風險。」梅萊認為目前有多位球員「中招」，對準備重開的網壇帶來不利影響，「我希望大家從中吸取教訓，要認真對待，如果我哋每星期都出現問題，球員又隨心所欲做自己想做嘅事，那巡迴賽就好難回歸。」

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