自揭Bear之謎 射手梁民熊你問佢答

支持本地運動齊去「睇體」！

甲一球季醞釀8月開鑼，今期《搵球星傾吓偈》就邀請到屹立籃壇多年的射手梁民熊（Bear），同大家互動一番，Bear早前已在「睇體」Facebook專頁內逐一解答，包括被港隊隊友蔡再懃「套出」其英文名誕生之謎，以及教波時點解一臉嚴肅等，還有談到十分支持小朋友繼承衣缽，言談間流露出他對這顆籃球的恒久熱情與鍾愛。

Q.司徒大導：平時見你總係笑容滿臉，畀人親切感覺嘅Bear Bear ……但見你做教練帶學界隊時，就會變臉好嚴厲亦會鬧人！想問你鬧人時個樣是否「扮出嚟」？親切嘅你同鬧人嘅你，邊個先係真正嘅你？你喜歡邊個性格嘅「你」？

A.梁民熊：當然係真情流露，絕對唔係扮，其實兩個都係真正嘅我！喺球場上，我都希望學生以一個絕對認真嘅態度，對待所有練習及比賽，所以先會咁肉緊，七情上面。但離開球場，我都會同佢地有講有笑，真正學識「適當嘅時候，做適當嘅嘢」，不論場內場外，收放自如。我比較喜歡親切嘅自己，因為要鬧人，其實自己都好辛苦，同埋都要冒住破壞大家關係嘅危險，始終未必人人受落。所以結論就係，同學仔自己生性啦，唔好成日要我發脾氣！

Q.Timothy Chan：除咗永倫，有冇諗過想轉其他甲一球會？

A.梁民熊：暫時真係未諗過，自己都希望可以喺永倫打到退休。

Q.Sean Lai：Bear，有冇邊個球星係你模仿對象？

A.梁民熊：近代啲嘅NBA，我會揀Damian Lillard（拓荒者球星列拿特），好鍾意佢嗰種「冷面殺手」嘅感覺，任何Big shot都好似冇事發生一樣，型！

Q.李仲尼：點解你會着3號波衫？

A.梁民熊：仲使講！因為Allen Iverson（艾佛遜）！

Q.蔡再懃：點解叫Bear？

A.梁民熊：中學上堂嘅時候，老師要求我哋每人改一個英文名，好明顯我就求其改，Bear啦，點知叫叫吓就叫到依家！呢個故事教訓小朋友，老師叫你改英文名，要認真啲啦，科科！

Q.Wai Ip Leong：你有乜嘢保持長青和開朗嘅秘密？

A.梁民熊：主要是心境，多保持正面嘅態度，「既來之，則安之」，避免停留喺負面情緒，相信以後會好似我咁，經常笑口常開！

Q.Pollins Ching：永倫下年走年輕風，會唔會覺得邊啲年輕球員特別有潛質？黃子謙、許烜行、魏詠輝就人所共知，反而想識下啲球隊青訓。

A.梁民熊：外線會睇好「行仔」（許烜行）；內線會睇好「阿泉」（林佑泉）。我都好想快啲可以同佢哋一齊落場比賽。

Q.Philip Michael：梁兄，你啲3分波咁準，係唔係平日比其他球員練習得更多嘅結果？定係有乜嘢原因？你覺得你啲學生只要苦練就能達到你嘅命中率，定係要睇個人資質？

A.梁民熊：日夜苦練只是基礎。分享番以前鄭Sir教嘅心得，比賽入面「觸覺」先係最重要，你有冇成功擺脫對手？擺脫對手後嘅位置？位置嘅出手時間？呢啲全部都係好深嘅學問，通通都要靠你嘅觸覺去臨場判斷。我嘅學生當中，其實好多射波都好準，但係可能佢哋經驗尚淺，有時喺比賽入面，缺乏上述所講嘅「觸覺」，當然呢方面嘅技術，需要經驗去累積。

Q.Mars Lee：雖然話球員變動係經常發生，但方誠義同黃鎮煒一齊離隊，佢哋都係內線要員，而且兩個中距離都好準。一時間永倫嘅高度同籃底都好似冇咁勁，想知Bear你點睇人腳變動？你認為永倫仲有乜嘢強項能夠贏其他隊？

A.梁民熊：其實人腳變動，係每支球隊都會經歷到，但我相信「波係圓嘅」。可能新隊友嘅化學作用，令大家有驚喜呢！每支球隊都有佢嘅特色，好似當年NBA活塞贏湖人一樣，冇人估到會有咁大驚喜。快啲開季，睇吓永倫新驚喜！

Q.特務飛龍：喺香港打籃球好難搵飯食，如果你嘅小朋友將來想成為職業籃球員，你會贊成佢行呢條艱難嘅路嗎？

A.梁民熊：會，絕對支持，行行出狀元。同埋我始終相信，體育運動除咗係一種競賽，都係一種磨練：可以磨練你個人身體、精神、鬥志。學懂如何刻苦及克服，無懼面對任何事。

Q.Anton Fung：喺籃球界你有冇邊位偶像？

A.梁民熊：豪哥（潘志豪）同堅哥（周迎堅）。喺我出道打波嘅年代，佢哋係全盛時期。我見證過，潘志豪打國際賽對敍利亞，個人獨取38分，連西亞球員都守佢唔到。亦都見證過，周迎堅打本地聯賽，中路突破飛身入樽，加上佢嘅Fade-away射波，到依家香港都未有其他球員做到。

Q.Tia Tia Tia：如果你冇接觸籃球，你估你依家會做緊乜嘢工作？

A.梁民熊：100%認真，一定會開一間室內設計公司，幫人設計家居。我好鍾意整到屋企好靚好靚。

Q.Power Chan：如果你有3個願望可以達成，你會點揀？

A.梁民熊：1.嵐嵐身體健康，聽教聽話。2.長高，185cm已經好開心。3.天下太平。

Q.Franko Lun：Bear，你有啲乜嘢嗜好？慣用邊隻手？

A.梁民熊：嗜好就一定係食嘢：打邊爐、BBQ、掃街……通常食嘢都會用右手。

Q.Raymond Tang：你睇到香港00後有新星湧現嗎？

A.梁民熊：年份真係唔係好清楚，但呢兩年，學界比較有味道嘅，應該要數葉耀邦，進步空間好大，同樣改善嘅嘢都有好多。