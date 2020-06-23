中游會網賽「疫」境舉行　王康傑人生交叉點

中華游樂會周二（23日）聯同香港網球總會宣布，為協助香港精英運動員在「疫」境下保持最佳狀態，以迎接大型國際賽事復辦，將會在7月舉辦「中華游樂會香港精英網球邀請賽」並進行抽籤儀式，賽事將於大坑中華游樂會舉行，一共有8男、8女本地精英網球手出戰，角逐男、女子單打冠軍殊榮。其中一位參賽球手王康傑透露，自己在三月中停止全職運動員訓練，希望在各項賽事重啟後再決定去留。

主辦賽事的中華游樂會主席施熙禮表示是次比賽是因疫情而生的「限定賽」，期望運動員「衝破逆境，齊心再起動」。疫情下，中華游樂會香港精英網球邀請賽賽委會主席何艾文表示會跟足港府的禁聚令指引，「今日大家來到游樂會也要填寫申報表、量體溫和配戴口罩。」他指一旦有關措施放寬，希望可盡量開放予觀眾入場觀賞賽事，又期待年青球手為一眾網球愛好者帶來連場激戰。

「網球兄妹」的哥哥王康傑（Jack）在訪問時突然說自己已經不再是全職運動員：「打了網球很多年，又已經當了全職球手6年，半年前開始考慮要不要停下來，因為最近數個月又沒甚麼成績，與其兩頭不到岸，倒不如先暫停一下，看看能否尋回動力。」Jack說自己還會繼續留在網球界，或會再成為全職運動員，又可能會以教練或其他身分貢獻球壇。他笑指暫停全職訓練加上疫情要待在家的緣故，「肌肉都不見了，比以前更瘦了。」上年和哥哥一同捧起CRC Open混雙獎盃的妹妹王康怡（Cody）表示，希望可以再和哥哥並肩上陣。最後一年出戰青年組賽事，卻遇上疫情肆虐，Cody指自己或多或少感到失望：「最後一年的青年組比賽，但四大賽事都只參加了一個，本來想趁今年提升青年排名，但少了很多機會，真的很失望。」

「中華游樂會香港精英網球邀請賽」分男、女子單打賽事，一共邀請了16位本地精英球手，每個單項再分兩個小組，以單循環形式比賽，小組首兩名將出線淘汰賽，爭奪冠軍殊榮。初賽將於7月5日、7日、9日舉行，準決賽及決賽則會在11日、12日進行，決賽當日將會有網上直播，而冠軍可獲獎金10000元。

「中華游樂會香港精英網球邀請賽」

女子組

A組 張瑋桓、胡可澄、梁翠琦、增田椎奈

B組 王康怡、伍曼瑩、吳筠柔、楊焯慧

男子組

A組 楊柏朗、林政、Sebastian Nothhaft、劉駿軒

B組 王康傑、計維宇、林兆暉、余程昊