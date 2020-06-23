專欄輪住嚟　期待比科蘭更哄動嘅驚喜

星期三嘅足總董事會，應該都好多嘢要傾同好多手尾要執，所以個會暫定朝早10點就開喇。其中要傾嘅，就係推翻上次嘅決定，等新一季可以行「註6岀5」嘅外援名額。

相信大家都知道，大部分球會贊成用一季嘅「註6出5」，第5個外援一定要係國腳級或者喺踢過高水平聯賽嘅，目的除咗加強賽事嘅水準，提升關注度亦都好緊要。大家可能會覺得呢種「目標外援」唔易搵，認為踢得嘅都唔會肯嚟港超，或者踢得嘅港超球隊都未必請得起，但實際情況應該就唔係咁喇。

其實喺科蘭嚟香港踢傑志之前，印度、印尼、馬來西亞等等嘅亞洲二、三線聯賽，已經有好多曾經喺歐洲主流聯賽踢過同威過嘅國腳級外援亮相，好似皮利斯、艾辛、艾馬同費古路亞等等，雖然年紀有番咁上下，但名氣夠大、個朵夠響，要佢場場搏足90分鐘未必得，但踢半場呢，絕對起到「加強賽事嘅水準同提升關注度」嘅作用。喺亞洲球壇好早已經有專門為呢啲「國腳級名將」搵班落嘅Agent存在，早兩年如果有會肯簽，巴路士同基拿甸奴可能已經嚟咗踢港超喇。

當然，港超球會有啲都好多路數，唔搵上邊講嗰類，都可以搵到例如喺澳職、韓職或者日職踢過，有名氣同有料到嘅老將，冇咁貴之餘，話晒都喺亞洲踢開波，適應唔會有問題。所以假如新一季真係行到「註6岀5」嘅，相信好幾隊都會帶到啲驚喜畀大家嘅！話唔定仲哄動過當年科蘭呀！

大頭