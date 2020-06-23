【網球群組】祖高域與太太確診新冠肺炎　

世界網球「一哥」祖高域確診新冠肺炎！繼多名球手及教練出席完慈善賽染疫後，一直堅信比賽已做足防疫措施的塞爾維亞好手祖高域，周二發表聲明，證實他和太太經病毒測試後結果呈陽性反應，令「網球群組」中招人數增加到至少8人，震驚國際。

祖高域上周在貝爾格萊德舉辦了Adria Tour慈善賽，以及曾到夜店跳舞；其後一眾球手還到克羅地亞出席籃球友誼賽。保加利亞網壇名將迪米杜夫是首位宣布確診新冠肺炎球員，其後克羅地亞球手哥列也「中招」，而迪米杜夫的教練Kristijan Groh、祖高域的體能教練Marko Paniki都已證實染上新冠肺炎。另外，另一塞爾維亞球手杜伊斯基及其懷孕的太太亦確診。

祖高域在聲明中表示：「我對每一個受感染的人仕感到極為歉疚，我祈求每人的健康情況不要變壞，並且能盡快康復。」他續補充說，孩子在病毒測試中呈陰性反應：「過去數月，我們抱着純粹及真誠的心，去舉辦比賽，旨在傳送團結一心的訊息。」他重申當時疫症的情況稍為緩和，因此籌組會認為是適合進行比賽的，「很不幸地，病毒依然存在，這亦是我們要接受的新現實，我們仍然在學習如何應付它，甚至和它共同生活。」

賽事舉行以來，曾受球壇各方抨擊，就連祖高域好友英國名將梅萊都出聲：「我哋關係一直好好，但呢件事真係唔太好，作為世界上頂級球員都應該向大家表明，好重視（防疫）呢件事，正確嘅社交距離措施係好重要，正如我接受物理治療師治療都會戴上口罩，盡可能減低風險。」梅萊認為目前有多位球員「中招」，對準備重開的網壇帶來不利影響，「我希望大家從中吸取教訓，要認真對待，如果我哋每星期都出現問題，球員又隨心所欲做自己想做嘅事，那巡迴賽就好難回歸。」