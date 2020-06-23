邊個南華陣容最勁？陳志康你問佢答

唔係球員又唔係教練，「大頭」今次邀請咗現任足總董事之一嘅「阿Cow」陳志康，上嚟《我撐同董事傾吓偈》，親自解答球迷朋友嘅問題。原來「阿Cow」心目中嘅南華「最佳11人」，除咗山度士、歐偉倫、李健和同佢自己之外，仲有……！

Ｑ：香港足球依家四不像，有得救嗎？

阿Cow：一定有得救，你一唔一齊救？認真講，香港足球四不像，每一層都好需要改善。青訓系統應以最合適香港人嘅足球理念，設計一個統一打法，無論教練或球員去到任何一個年齡層，都可以適應嘅踢法，西班牙國家隊同曼城就係最佳例子。聯賽應聘請高質素外援，絕對有效提升本地球員水平，合力提升聯賽價值，令足球產業化，暫時分享住咁多先。

Ｑ：踢南華時邊場波畀你最美好嘅回憶？喺南華同邊個最熟？

阿Cow：銀牌決賽，係我足球生涯首個冠軍。最熟係岑國培，因為我哋係同房。

Ｑ：球員生涯中，你最欣賞邊位球員？ 最難纏嘅後衞又係邊個呢？執教生涯中，又有邊幾個係愛將？

阿Cow：最欣賞係山度士，個子唔高，但成就非常高，認真難得！最難纏嘅後衞係丘建威，速度高、力量強，防守快狠準，好難應付。愛將都幾多，唐建文、麥基、鞠盈智、陳柏衡同拉斯錫都係。

Ｑ：做球員嗰陣點解揀13號做球衣號碼？

阿Cow：「上山」嗰陣唔到我揀，靚冧畀啲大哥揀晒，點知「13」之後變咗我嘅幸運號碼。

Ｑ：依家點睇翼鋒同閘嘅定位？仲有冇同太陽飛馬嘅球員聯絡？另外，你覺得陳柏衡有冇改變呀？

阿Cow：以前嘅翼鋒主要喺邊線推進，現時嘅翼鋒打法比較全面，打配合、中路切入禁區攻門。本地球員成日有聯絡，外援最常聯絡係拉斯錫。陳柏衡轉型出擊後衞，都發揮得唔錯。

Ｑ：點解當年帶飛馬咁勁，都係同冠軍無緣？覺得有咩原因？

阿Cow：除咗我唔夠勁之外，諗咗幾年都未諗到其他原因。認真答，球員心理質素未夠穩定，大賽經驗不足都係原因。但係球員嘅拚搏精神、專業態度，我都非常欣賞。自己身為教練，火候未夠，亦係原因之一。

Ｑ：覺唔覺得賭香港波合法化係唯一出路？

阿Cow：個人而言， 絕對贊成賭波合法化。

Ｑ：所謂識英雄重英雄，球員生涯對賽過又最欣賞嘅翼鋒係？

阿Cow：講到自己最欣賞嘅翼鋒，當然係「和哥」李健和啦！

Ｑ：踢左翼有冇咩模仿對象？同邊個射手最有眉來眼去嘅感覺？

阿Cow：馬納當拿同傑斯都算係。歐偉倫同巴古沙都有呢種感覺。

Ｑ：球員生涯最高峰係咪喺南華會度過呢？

阿Cow：一定係！

Ｑ：以球員同教練身份最滿意嘅，分別係邊個球季或盃賽呢？

阿Cow：先講球員身份，最滿意係1995-96年球季，拎到人生第一個冠軍，而且「上山」第一年攞到正選位。教練身份最深刻係太陽飛馬反勝南華5比3嗰場，嗰場波除咗比數夠激，水準亦非常之高。

Ｑ：有咩嗜好？

阿Cow：有時間我會揸吓車，同朋友打吓桌球。

Ｑ：你奪獎無數，暫時邊個獎項含金量最高呢？

阿Cow：球員就係「足總盃」決賽連中三元，贏冠軍兼最佳球員獎；教練就梗係「最佳教練」啦！

Ｑ：U19港隊睇好邊位球員呢？

阿Cow：守門員盧兆崎，喺港超聯表現非常突出，係港隊嘅未來。

Ｑ：足總董事有咩做？

阿Cow：我作為董事，亦兼任財務及策略委員會、技術及競技委員會、女子足球小組、裁判委員會嘅工作，範疇比較闊。另外要定期開會、擬定方案，協助同檢討足球發展、監察及改善不同部門之間嘅運作、青訓系統、內容、訓練質素等。