哈利卡尼今年第1球　入球率勁過亨利

之前7場賽事不勝嘅熱刺，周三(24號)凌晨主場以2比0擊敗韋斯咸，全取3分後升上第7位，距離第4位嘅熱刺只有6分，同第5位嘅曼聯亦只有1分之差，仍然有機會爭奪來季歐聯資格。對熱刺嚟講更好消息係，王牌前鋒哈利卡尼拎到今年第1個入波，呢位英格蘭射手嘅復甦，將成熱刺今季成敗關鍵。

熱刺今場全攻型出擊，不過上半場只能同韋斯咸悶和0比0，直到64分鐘先靠對手湯馬士蘇錫克擺烏龍領先，哈利卡尼就喺完場前8分鐘單刀射成2比0，呢位英格蘭前鋒上一個入波已經係上年12月底，之後就重傷兼聯賽暫停，依家復賽後第2場波就入波。

今場係哈利卡尼第200場英超賽事，入波亦係佢第137個英超入球，英超史上頭200場聯賽(為同一球會上陣)入波多球員，係曼城前鋒阿古路(138球)，哈利卡尼就排喺第2位，入球率仲勁過死敵阿仙奴傳奇前鋒亨利(見表)，足證哈利卡尼地位。

熱刺領隊摩連奴賽後大讚哈利卡尼：「我賽前已經話哈利卡尼今場入波唔奇，佢係球隊關鍵人物，呢個入波對佢係好消息，對熱刺係更加好嘅消息，今場贏波非常重要，因為如果贏唔到就唔使旨意爭歐聯入場券。」

【英超頭200場入球榜(同一球會)】

1●阿古路(曼城)●138球

2●哈利卡尼(熱刺)●137球

3●亨利(阿仙奴)●131球

4●奧雲(利物浦)●110球

5●科拿(利物浦)●109球