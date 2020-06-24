利物浦衝冠　無敵主場快刀斬亂麻

向住英超冠軍獎盃進發嘅利物浦，今晚快車賽程主場迎戰水晶宮。紅軍今季主場以霸者姿態殺敵，15場聯賽主場全勝，晏菲路絕對係列強「英雄塚」，今場更有「埃及球王」穆罕默德沙拿復出，配合球隊近10場聯賽主場8次半場領先嘅佳績，水晶宮點頂得住，捧利物浦半場主勝。（Now 621及611周四凌晨3時15分直播）

利物浦雖然遙遙領先曼城，封王問題不大，但眼見對方冇放軟手腳，紅軍想提早奪標就唯有靠自己。上場佢哋作客愛華頓上演默西賽德郡打吡，同「拖肥糖」悶和0比0。可能領隊高普見「紅軍」捧盃在即，打吡戰刻意收起沙拿，畀佢抖到夠，今晚返晏菲路先至搏殺。利物浦連同今仗在內，主場得番4輪賽事，極有機會以主場全勝姿態贏得聯賽錦標，當然唔想「打爛齋缽」，必定求盡早入波鎖定勝局。

利物浦今季厲害之處，係中前場球員夠能迅速入局，尤其主場出擊，往往一開波就快攻得手，殺對方一個措手不及。利物浦喺停擺前10場聯賽主場賽事，有8次半場就領先對手，被迅速擊潰嘅包括曼市雙雄同狼隊等強隊，等閒之輩真係招架唔嚟。

水晶宮鬥心成疑

水晶宮現時排中游，不愁降班，搶得歐洲賽入場券機會亦不大，鬥心成疑，而且佢哋近3季聯賽5次鬥紅軍全敗兼失12球，「三叉戟」穆罕默德沙拿、羅拔圖法明奴及沙迪奧文尼包辦當中10球，今場面對來勢洶洶嘅利物浦，睇怕半場就要舉手投降，半場主勝值得捧場。