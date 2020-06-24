港超聯　FIFA「特事特辦」新簽球員復賽出得

香港足球總會周三（24日）召開董事局會議，議程包括處理港超聯球隊，新簽球員能否在復賽出場、來季是否添加外援名額等問題。

國際足協（FIFA）月初公布的新指引，決定了所有屬會聯賽的球隊，應利用停賽前原有陣容出戰復賽，這決定一度引起各支參與8月復賽的港超球會關注。

足總主席貝鈞奇在上周的超聯會議後，曾透露會去信FIFA尋求讓港超聯「特事特辦」，酌情允許香港聯賽在復賽後，能讓新加盟球員為新東家上陣。「貝主席」周三（24日）董事局會議後，交代最新情況，他指足總已獲授權，延伸「失業球員」註冊期至8月21日（按足總規則，冬季轉會窗失業球員註冊限期為3月27日），讓已經與舊主完約的球員，以失業球員身分在新東家重新註冊，以解決球隊新簽球員本身未能為新球會效力的問題。

足總總幹事袁文川解釋，FIFA授權足總將「失業球員」（或稱無合約球員）註冊期（足總章則第H.5條）由3月27日延長至8月21日，讓本身與舊東家在5或6月完約的球員，在8月復賽的今季港超聯，利用無合約球員身份加盟新東家並參賽。他指，只要6支參與復賽的球會，能證明球員在與新東家簽約前沒有舊球會合約在身，而球員在註冊時持有與新東家的合約，即使球季暫停前為舊東家出過場，均能參與復賽。

袁文川稱，這個「失業球員」註冊期本身不受FIFA條例約束，各地協會可自由制訂限期，因此足總今次能靈活地延長註冊期，以解決新球員未能為新東家在復賽上陣的風波。

另外，上周二（16日）足總超聯會議期間，有球會代表提出來季港超聯新增一個，專為國腳級或曾踢過頂級聯賽的球員而設的外援出場名額，讓本地球隊引入高質素外援，提高賽事水平及關注度。

袁文川會後稱，此建議雖然在上一次董事會議遭否決，但因為上周該球會代表提出修正案，如該外援應曾為國際排名頭50名的國家隊上陣，因此董事局認為提議值得重新考慮，但需要再由各支超聯球會開會討論：「我哋都想睇吓9隊嘅意見係點，足總個角色係平衡各方利益，我哋會透過會議同佢哋詳細傾。」他回應時提及，董事局已正式接納港甲球隊晉峰，來季提升至港超聯的申請，因此增加外援名額與否，都需要經過9支球隊的詳細討論。