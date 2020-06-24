港超聯　袁文川︰仍以獨立聯賽會為目標

足總周三（24日）召開董事會，並通過及提交新5年策略計劃予民政事務局，同時亦決定在行政總裁溫達倫於月尾約滿後，將會由總幹事袁文川出任署理行政總裁一職。就早前審計報告指出足總在管理上出現問題，袁文川則表示董事局已就相關事宜作檢討︰「其實我哋本身策略報告，係早過呢個審計報告，而董事會亦有議案就審計報告所舉出問題嘅地方去作檢討，包括操作形式、人事架構。

不過策略計劃內容以活動為主，例如發展活動、組織聯賽、青少年發展、代表隊等等，而審計處所針對嘅，係圍繞足總內部管理多啲，兩者雖然係有相關，但我相信喺短期內唔會受到影響。」

對於富力R&F日前致函其他球會及足總，建議港超聯參考英超，開始籌建「港超聯球會聯盟」，自主管理港超聯聯賽，袁文川則表示有收到該信件，同時亦補充類似的概念亦有在新一份的策略計劃中所提及︰「我哋內部會處理有關來信，而喺問責方面足總係有機制去處理呢類事宜。至於『超聯』自立門戶呢件事，其實甚至喺『鳳凰計劃』已經有提出過，溫達倫亦都提及過，喺2015年已經有開會研究過件事嘅可行性，而當時有份參與嘅球會就認為，起碼喺短期內可行性唔大，而冇再去諗，不過喺新一份策略報告，仍然有保留呢一樣嘢，其實足總目前嘅憲章都有提及到，希望最終有一個獨立嘅超級聯賽，不過就冇期限要幾時成事。根據溫達倫現時嘅計劃，似乎我哋第一步要做嘅，希望可以攞到一啲撥款，去做一個研究可行性嘅獨立報告先，相信最大部份都係財務問題。」