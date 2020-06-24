【網球群組】祖高域累埋金塊球星中招

網壇「一哥」祖高域舉辦的「Adira Tour」慈善巡迴賽鬧得滿城風雨，他自己、妻子Jelena及三位球手確診後，據多間美媒報道，NBA金塊球星祖傑亦慘被波及，上周於家鄉塞爾維亞確診。

祖傑早前在社交網站分享他與祖高域出席活動的照片，照片所見2人均沒有戴口罩，言談之間亦有身體接觸。

據知，這位金塊中鋒暫時沒有出現症狀，但未來一周需複檢，預計其歸隊計劃將會推遲。至於早前在克羅地亞站有份打籃球表演賽的前南華球員基拔，雖曾與祖高域合照，但他已在社交網站證實檢測呈陰性，感謝各界關心。

一個球賽頓成「播毒群組」，祖高域於周三(24日)凌晨發聲明致歉，表示疫情下繼續舉辦賽事是一個錯誤的決定：「對於賽事造成的傷害，我深感抱歉。我們認為賽事符合所有健康指引，而且舉辦地點區域的健康情況亦看來理想，原本以為終於可以透過做慈善團結人們，但我們錯了。」

網壇「一哥」透露，慈善賽其餘賽事已經取消，而他和妻子已回首都貝爾格萊德，自我隔離14天。他同時呼籲有參與賽事的人盡快接受病毒測試以及保持社交距離。