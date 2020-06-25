【有片】逆向進化論！拉莫斯轟入罰球

皇家馬德里後衞沙治奧拉莫斯「進化」成射手，佢喺周四(25日)凌晨西甲，射入1球「碧咸式」靚絕罰球，亦係「銀河艦隊」相隔528日再次有球員射入罰球，並以2比0擊敗馬略卡，升上榜首。

皇馬今場由雲尼斯奧斯祖利亞入波打開紀錄，但主角始終係沙治奧拉莫斯，佢喺禁區頂中央位置主射罰球，直飛上角入網，有角度又有勁度，馬略卡門將文洛奴雷拿得個望字，反應唔切做撲救動作。

沙治奧拉莫斯近4場西甲射入3球，今季各項賽事累積入10球，當中聯賽佔8球，成為陣中次席射手，僅次於賓施馬，問你服未。

拉莫斯出道至今已累積入120球，其中以69球成為西甲史上入波最多嘅後衞，佢以往多數入波都係靠頂入死球或者射入12碼，估唔到連射罰球都有一手，今次係佢球員生涯第2次射入罰球，上次係2014年5月華拉度列一役射入。

皇馬自C朗離隊後，一直缺少1位罰球專家，球隊對上1次有球員入罰球，已經係2019年1月對貝迪斯，當時丹尼施巴路斯射入罰球以2比1絕殺對手。沙治奧拉莫斯晉身「罰球專家」行列，皇馬又多一種破門武器。

皇馬現時同巴塞隆拿同分，對賽成績方面，皇馬取得1勝1和佔優，只要贏晒餘下7場聯賽就可以捧盃。