雙核威力勁！曼聯13場不敗爭雙冠王

曼聯以3比0擊敗錫菲聯之後，於各項賽事已經保持13場不敗，踢出球隊今季最強氣勢，波基斯費南迪斯同保羅普巴第1次一齊正選上陣，立即製造大勝，終於令曼迷睇到紅魔王朝復興嘅希望，就算今季無緣英超錦標，但要爭做歐霸盃及英足盃「雙冠王」仍然好有機。

曼聯對上1次輸波已經係1月主場不敵般尼，其後於聯賽及盃賽取得9勝4和，期間包括擊敗曼城及車路士，今場大勝爭前4位對手錫菲聯3比0，令對方遭受今季最大敗仗。

曼聯可以贏得咁漂亮，除咗前鋒安東尼馬迪爾腳順入3球之外，2位天價中場波基斯費南迪斯同保羅普巴首次正選合作，亦發揮重要作用。

2位大牌球星今場主宰中場，令曼聯組織進攻暢順，其中第2個入球，波基斯費南迪斯帶波到中路，做出假動作後，傳畀普巴，呢位法國國腳再分畀雲比沙卡傳中，由馬迪爾射入，過程賞心悅目。

曼聯第3個入球亦係由「6+18」發動，當時普巴右路直傳，波基斯費南迪斯第1次時間後腳彈畀馬迪爾，後者同拉舒福特配合後射入。

雖然波費同普巴今場並冇直接助攻，但2人之間嘅簡單配合，已經可以牽引對手防線，令隊友們有更多空間走位攻門。正所屬得中場、得天下，曼聯中場線有雙核，得天下指日可待。