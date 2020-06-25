英超雙藍會　曼城弗爆拆「車」

英超今晚上演「雙藍會」，車路士主場迎戰曼城。「藍戰士」復賽首仗驚險擊敗阿士東維拉，眾將似乎仲未上力，相反「藍月亮」接連大炒阿仙奴同般尼，展現摧毁性嘅火力，即使阿古路受傷缺陣都唔怕都夠贏，今場捧客勝。（Now 621及611周五凌晨3時15分直播）

雖然利物浦奪冠係預期之內嘅事，不過曼城主帥哥迪奧拿點都想Keep住個勢，一方面要應付足總盃同歐聯等大戰外，另一方面亦想喺嚟緊主場聯賽砌低紅軍攞吓威，故今場鍊「車」應該唔會放軟手腳。

曼城喺聯賽重開首場即大勝阿仙奴3比0，眾將貫徹哥迪奧拿嚴謹嘅傳控打法，當失去控球權後即進行逼搶，令球隊近乎立於不敗之地，翌仗再大炒出名防守硬淨嘅般尼5蛋，奇雲迪布尼演出生猛，激活成條中場線。阿古路雖然受傷肯定缺陣，但上場打起咗菲爾科頓，呢名20歲新星表現八面玲瓏，比阿古路更優勝之處，係佢會為隊友鋪橋搭路，曼城變相多一瓣攻擊板斧。

車仔遇強隊腳軟

車路士季初曾刮起青春風暴，但隨住列強摸清其底細後，一眾新星開始走樣，例如季初係威係勢嘅箭頭譚美阿巴謙，近15場聯賽只入2球，車仔連上場驚險反勝維拉2比1在內，近10場聯賽只獲4勝，領隊林柏特備受壓力。除此之外，車仔面對強隊例必腳軟，今季6鬥聯賽前5球隊，只得2和4負未贏過，包括首循環作客不敵曼城1比2，累積近5次英超「雙藍會」，曼城取得4勝1負，明顯格食格，客勝不容錯過。

名家：渡邊年

預計陣容

車路士 (433)

1阿列沙巴拿加

28艾斯派古達 4安達斯基斯坦臣 2魯迪格 馬高阿朗素

7尼高路簡迪 5佐真奴費路 17華高錫

10韋利安 18基奧特 22基斯甸普列錫

曼城(433)

31艾達臣摩拉斯

2基爾獲加 25費蘭甸奴 14拿樸迪 22班捷文文迪

17奇雲迪布尼 16洛列卡斯簡迪 8根度簡

7史達寧 9加比爾捷西斯 47菲爾科頓