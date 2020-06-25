港超聯　紅日復操「光Sir」：復賽重新洗牌

隨着將軍澳足球訓練中心（FTC）於周二（23日）正式解封後，港超球隊富力R&F周四（25日）早上在相隔接近3個月後再於FTC復操，進行內容較為輕鬆的操練。富力R&F除了迪布利、基奥雲尼及古拿等球員因尚未完成隔離而缺席外，僅得16名球員參與操練，當中包括由中甲梅州客家轉投的徐宏傑。球隊主教練楊正光透露，基於球季原定於8月16日舉行復賽，因此早已計劃為期7周半的備戰期，現在賽期稍為延後亦不傾向有特別變動，在連續兩日進行較簡單的訓練後會休息數天，待至下周四（7月2日）才正式復操，屆時杜度及林恩許等新兵將會歸隊。

儘管足總日前公布獲國際足協（FIFA）授權延長自由身球員的註冊期，容許短期內約滿或被解約的球員在復賽時可為新東家上陣，但以徐宏傑的個案仍有機會出現變數，故此「光Sir」坦言要有心理準備，並指復賽在參與隊伍減至6隊後猶如「重新洗牌」，爭標形勢變得激烈，因此球隊在防守上需要下苦工︰「假如杜度同『傑仔』（徐宏傑）踢唔到的話，『細佬』（梁諾恆）又走咗，後防會好大影響，中前場反而唔係太大問題。始終現階段所有嘢都未必可以百分百肯定，都會有兩手準備。」

對於梁諾恆與徐宏傑兩人「一出一入」，「光Sir」則認為對球隊利多於弊︰「我覺得『細佬』都係時候去闖吓，佢喺呢兩年都有提升咗自己嘅水平，我見『傑仔』喺梅州嘅表現都非常之成熟，對於球隊調動上係靈活咗，因為佢可以踢左右後衞同三中堅都得，佢喺呢兩年喺身體對抗同起步方面都進步得好快，對我哋嘅後防有提升。」

至於「傑仔」重返港超舞台，「光Sir」亦勉勵他毋須氣餒︰「老實講有邊個唔想向上望？但係我覺得件事未必係咁負面，球員只要畀心機或者能力好的話，可能會有多一個選擇，譬如『樂仔』（陳俊樂）係一個好例子，今年見到雲邦賀斯畀咗好多機會佢，希望佢能夠站穩陣腳！」至於球隊人腳方面，除了林嘉緯及羅港威外，亦有返回家鄉膽任青年軍助教的白鶴離隊。