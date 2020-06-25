探訪安老院兼派糭　周健宏愛心滿瀉

兩人自製的糭子全沒味精及雞粉，最適合老人家。（伍靖華攝）

端午節，有糭食！滿貫中鋒「肥宏」周健宏與拍檔鄧志傑（Larry）周四（25日）到西環一所安老院，派糭給老人家應應節，二人都異口同聲表示「施比受更有福」，希望不只在節日才出動，平日都可以幫助有需要的人，做到日行一善。

近月合作推廣健康韓式外賣的「肥宏」和Larry，原來製作糭子都有一手，健康糭子在店舖售賣反應理想，「我們的糭都是沒有味精和雞粉，最適合老人家食。」Larry邊說邊拿起糭子放到手中。他們特意留起一些糭子，並且帶到社區的安老院，與老人家一起分享慶祝節日的喜悅。

今年因疫情的緣故，各區的龍舟比賽亦告取消，沒有電視轉播賽事，老人們又到不了海邊沾沾「龍舟水」，更讓他們覺得要到安老院探訪長者：「之前來過這裡幾次，有次好奇地問他們，中秋節有沒有月餅食，怎料他們答我沒有，子女也不會前來探訪他們，更不用說會送來應節食品，所以我就覺得既然自己有能力，為甚麼不做多點？」

「肥宏」說幫助和關心身邊的人不需要原因，而「屋邨仔」背景也讓他更想多點回饋社區：「有時你會向親朋好友送上應節食品，他們可能會將它珍而重之地放入雪櫃，但再次拿出來的時候，就是將它送到堆填區，好浪費，倒不如將這份心意轉贈予有需要的人。」長者接過糭子後都笑逐顏開，逗得「肥宏」和Larry都笑不攏口，更漏口風說中秋節會再有小搞作。

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