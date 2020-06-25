車路士專做攔路虎！紅軍今晚等封王

即上英超刨績王：

曼城如果喺周四（25日）深夜作客車路士失分，利物浦便可首奪英超，亦係紅軍相隔30年再次贏得頂級聯賽錦標。車仔今季喺林柏特帶領下掀起一股「青春風暴」，曼城喺缺少阿古路之下想贏固然唔容易，而且車仔近年更經常充當攔路虎，唔少球隊都係衰喺佢哋腳下宣告爭標無望。

講到車仔最經典嘅「搞亂檔」，不得不提2013/14球季，當時聯賽剩餘3輪，紅軍領先曼城3分，車仔第36輪聯賽作客晏菲路，當年車仔爭標無望，鬥紅軍前仲喺主場輸畀護級球隊新特蘭，點知去到晏菲路卻發生傷透紅軍球迷心嘅「謝拉特跣腳」，最終車仔憑丹巴巴亞及韋利安入波淨勝2比0，雖然呢場唔係直接宣判紅軍死刑，但絕對係當年紅軍失冠嘅最關鍵一役。

去到2015/16球季，當年熱刺同李斯特城爭標去到最後直路，熱刺又係倒數第3輪遇上車仔，當時作客嘅熱刺憑哈利卡尼同孫興民入波半場領先2比0，點知換邊後車仔先後由加利卡希爾及夏薩特入波，追成2比2，結果熱刺和波失分，正式將冠軍寶座送畀李斯特城，熱刺大受打擊下，最後連輸2場，被宿敵阿仙奴趕過僅以第3名過終點。