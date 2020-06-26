曼城不敵車路士　利物浦首奪英超冠軍

本年度英超王者誕生！曼城周五(26日)凌晨聯賽作客車路士，因後防犯錯失守，最終以1比2落敗，令榜首利物浦取得足夠分數，提前奪得英超冠軍，相隔30年再度贏得頂級聯賽錦標。

曼城在阿古路受傷缺陣下，今仗排出「無鋒陣」，馬列斯、貝拿度施華及史達寧在前線搵食，主場出擊嘅車路士派強陣應戰，前線由基奧特、韋利安及基斯甸普列錫打快攻。

雖然曼城攻勢較多，但後防一次誤會先告失守，36分鐘，曼城完成一次攻勢後，根度簡與班捷文文迪在中圈產生誤會，被基斯甸普列錫成功突圍，然後單刀埋門射死角貼柱入網，車路士領先1比0完半場。

下半場初段曼城變陣，換入加比爾捷西斯及大衛施華，55分鐘由奇雲迪布尼罰球直射建功扳平，2分鐘後曼城另一次快攻，史達寧單對單射門中柱彈出，錯失反超前機會。

71分鐘基斯甸普列錫扭過門將施射，基爾獲加白界線前護空門，雖然曼城逃過一劫，但75分鐘另一次護空門費蘭甸奴犯手球，輸12碼兼紅牌趕出場，韋利安操刀射成2比1，車路士再度領先，在多踢1人下保持勝局完場。

曼城輸波後，落後利物浦23分，聯賽尚餘7輪，紅軍提前奪冠。