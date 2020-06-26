【紅軍封王】無庸置疑！利物浦捧盃最大功臣

利物浦今季能以雷霆萬鈞之勢封王，主帥高普可謂居功至偉，呢位德國籍教頭喺最低迷之時接手，陪紅軍走過無數高山低谷，多次做「二奶」都未放棄，一步一步打造呢支擁有鮮明風格、激情四射嘅紅軍，絕對係最大功臣。

曾帶領多蒙特連贏兩季德甲錦標嘅高普，2015年10月代替被炒嘅羅渣士，接手呢支從未贏過英超冠軍嘅褪色勁旅。就像當年復興多蒙特一樣，佢崇尚嘅高強度壓迫嘅進取打法，成為球隊戰術靈魂，礙於資金有限，高普未能像其他豪門主帥般大事增兵，但佢非常有耐性，逐步建構自己心目中嘅骨幹，例如2016年簽沙迪奧文尼、2017年買穆罕默德沙拿、2018年冬窗羅致華基爾雲迪積克，以及2018年年夏窗買艾利臣比加，足證眼光獨到，令攻守質素有顯著提升，配合原有嘅佐敦軒達臣、羅拔圖法明奴、韋拿杜姆等，以及提拔青訓產品阿歷山大阿諾特，經過5年磨合，開始進入收成期。

更重要嘅，係高普嘅執教理念，與紅軍永不放棄嘅精神不謀而合，紅軍先後喺2016年歐霸及2018年歐聯決賽飲恨，上季更成為英超史上最高積分嘅亞軍，高普一度被質疑係二奶命，但佢仍埋首苦幹，不斷完善已確立嘅戰術體系，用激情去感染球員同球迷。

正所謂天道酬勤，2019年連奪歐聯、歐超盃及世冠盃冠軍，令利物浦建立起贏家信心，而今季頭27場聯賽更打出26勝1和之強勢，打下奪冠基礎，令列強望塵莫及，眾將對冠軍嘅飢渴感，正係呢位「心理大師」調教出來，錦上添花容易，雪中送炭更難能可貴，高普嘅全方位改造，與球隊共同進退，成為紅軍30年來再奪英格蘭頂級聯賽冠軍嘅關鍵。