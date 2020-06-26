【有片】利物浦全城狂歡！高普激動爆喊

利物浦等待30年嘅頂級聯賽冠軍終於到手，車路士擊敗曼城後，約有2,000名球迷去到利物浦主場晏菲路球場外慶祝，放起紅煙通宵高歌狂歡。一班利物浦球員亦搞咗個睇波Party，直擊車路士贏波帶挈封王後，所有球員瘋狂慶祝，而領隊高普接受視像訪問，更加激動到流下男兒淚，相當感人。

喺流出嘅睇波派對影片所見，華基爾雲迪積克、艾利臣比加、沙迪奧文尼、羅拔圖法明奴等主力都有出席，當韋利安為車路士射入12碼後，眾星立即激動歡呼，到差唔多完場嗰陣，一班球員亦齊齊倒數，直到球證吹雞完場，就一齊高唱「Campiones! Campiones! Ole, Ole Ole！」

之後到高普接受《天空體育》視像訪問，着起利物浦波衫嘅高普熱淚盈眶，不時要用手抹走眼淚，明顯係死忍住唔想爆喊，但係當名宿杜格利殊向佢致敬，高普就喊到面容扭曲。高普表示：「實在係難以置信，(捧盃)感覺超乎我嘅想像。知道杜格利殊一直好支持我哋，呢個冠軍係畀你嘅，亦係畀謝拉特嘅，呢度所有人都仰慕你(謝拉特)，由於利物浦偉大嘅歷史，令我激勵球員嘅工作容易得多......曼城呢場波非常緊張，我原本唔想參與，但當你睇波就好難唔投入，我唔似其他人等咗30年，我只係等咗4年半，但呢個絕對係偉大成就。」