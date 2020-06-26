【紅軍封王】4次無限接近！世紀一跣最痛

利物浦等咗30年終於再嘗聯賽冠軍滋味，但其實英超自1992/93年球季成立以來，利物浦曾經有4季好有機會捧英超冠軍，分別係1996/97、2008/09、2013/14同上季，紅軍喺呢4季都以榜首身份過聖誕，但最終卻功虧一簣。

1996/97年球季，利物浦擁有奧雲、麥馬拿文、科拿等新生代，球隊充滿活力，踢到聖誕節喺榜首領先5分，但季尾失準，包括主場不敵當時包尾嘅高雲地利，最致命都係輸畀曼聯，結果紅魔鬼後來居上奪冠。

2008/09年球季，利物浦喺賓尼迪斯執教下，頭10場英超贏8場，同樣成為「聖誕冠軍」，但踏入2009年頭3場英超都和波，曼聯趁機而起，再次力壓利物浦，奪得冠軍。

利物浦失冠「代表作」必定係2013/14球季季尾主場0:2不敵車路士，當時紅軍隊長謝拉特跣腳，連累球隊輸波，最後以2分之差，輸埋個冠軍畀曼城，至今仍然令好多利迷耿耿於懷。

至於上季利物浦即使取得97分，但仍以1分之微屈居曼城之下，成為「最高分亞軍」。利物浦今季一枝獨秀，原本捧盃十拿九穩，但估唔到幾乎被新冠肺炎玩死，好彩最後大步檻過。