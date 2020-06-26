【紅軍封王】謝拉特激動祝賀：盡情狂歡吧！

利物浦喺凌晨奪得史上首個英超冠軍，紅軍傳奇隊長謝拉特相信更加激動，並即在個人IG恭賀：「等了30年，盡情狂歡吧！」

效力利物浦17年嘅謝拉特恭賀紅軍今季以夢幻表現奪得錦標，短短幾句已顯出佢嘅興奮：「呢班傑出嘅球員創造了不可思議嘅成就，當然離不開有一位世界頂級嘅主帥及教練團隊嘅領軍，以及FGS嘅背後支持。最後亦係最重要嘅就係等待30年嘅粉絲，盡情狂歡吧！」

目前為格拉斯哥流浪主帥嘅謝拉特於2013/14球季季尾對住車路士一戰因跣腳，連累球隊輸波主場0:2落敗，最後以2分之差，輸埋個冠軍畀曼城，成為眾矢之的，至今仍然令好多利迷耿耿於懷。

多位球星及體壇名將紛紛出post賀紅軍奪標，曾經同謝拉特做隊友嘅奧雲、費蘭度托利斯、阿歷山大阿諾特、占士米拿及路爾斯加西亞等即喺Twitter留言，而作為利物浦股東之一嘅NBA巨星勒邦占士更連發4條留言恭賀愛隊，勒邦喺個人Twitter寫上：「英超冠軍!!!衝衝衝@利物浦#你永不獨行」跟住再喺利物浦官網再留言，可見「大帝」開心到爆！