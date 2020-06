「Thank You Jordan」東方龍獅美籍主帥離任

東方龍獅籃球隊周五(26日)宣布,美籍主教練白蘭特離隊,暫由助教基拿擔任看守教練,帶領球隊準備8月30日開鑼的本地球季。

37歲的白蘭特去年9月正式出任東方龍獅主教練一職,擁有6年NBA發展聯盟執教經驗的他,主張引進美式籃球體系,助球隊重返冠軍行列。在白蘭特領軍下,東方在東南亞職業籃球聯賽(ABL)取得3勝7負的成績,隨後ABL因疫情宣布無限期停賽。

東方今午在社交媒體發布「Thank You Jordan, All the Best」的貼文,宣布白蘭特離隊的消息:「本會衷心感謝白蘭特的付出及貢獻,並祝願他有美好前程!」在新帥到埗前,與白蘭特同期加入東方、同樣擁有NBA發展聯盟執教經驗的助教基拿,將會擔任看守教練,帶領球隊準備8月30日展開的銀牌賽。

