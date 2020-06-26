「半人半神」退役！卡特創NBA兩項歷史

NBA傳奇球星卡特宣布退役！經過22個賽季，這位被稱為「半人半神」的傳奇球星周四宣告結束職業生涯，43歲的他征戰四個年代成為歷史之最。

「我正式結束自己的籃球職業生涯。」「飛人」卡特在《The Ringer》節目中宣布；去年休賽期他曾經表示2019-20賽季是他最後一季，由於鷹隊無緣今次復賽，亦即是令卡特的職業生涯就此落幕。

這是他於NBA的第22個賽季，今季他為鷹隊出戰60場，場均取得5分及2.1個籃板。卡特於98年首輪第5順位被勇士選中，其後交易到速龍，他於2000年入樽賽贏得冠軍而一戰成名，其後多次當選為全明星票王，率領速龍首次打入季後賽，其巔峰時期的平均得分為27.6分，還8次入選全明星賽，被稱為NBA最受歡迎球星之一。

卡特曾效力速龍、籃網、魔術、太陽、獨行俠、灰熊、帝王及鷹隊，生涯屢創經典，曾在季後賽單場轟入50分，也是NBA史上唯一出戰22個賽季的球員，出戰總場數達1541場排名史上第三。

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