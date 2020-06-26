本地籃球7.13回歸！工商盃106仗再續未了緣

終於有波打！香港籃球總會宣布重啟本地工商盃賽事，指鑑於康文署轄下場地重新開放及現時的公眾衞生情況，決定於7月13日(星期一)正式重新進行餘下之工商盃賽事，涉及多個組別共106仗的賽程已作編排，永倫、滿貫、建龍飛馬、安保漢友、遊協、標準福建及崇德飛鷹等多支甲一球隊列陣，正好作為8月底銀牌及聯賽開鑼前，一次重要熱身。

由於年初疫情肆虐關係，工商盃於1月底煞停，其後因場地關閉更一直停賽。籃總因應康文署重新開放室內場地，重新編排餘下賽程，但強調比賽期間各參與球隊及人士，需遵守防疫措施，以盡量減低新型冠狀病毒傳播的風險。包括所有場地使用人士必須遵守禁聚令規定，康文署亦會暫停開放觀眾席，因此各比賽球隊應注意隨隊人數。球隊進入場館前須接受體溫檢測及使用酒精搓手液，並應佩戴口罩。而球員席區應只有教練、比賽球員以及相關職員 (例如：隊醫)，除上述以外人士請勿於球員席區逗留及聚集。各球隊比賽完結後，應盡快佩戴口罩及離開比賽場地，避免多人聚集，以方便下一時段比賽之球隊進入場地。

重賽第一天即上演球迷關注的賽事，滿貫7.13於石塘咀出戰，在M16組對陣南狐A，相信近日已復操的滿貫將由主教練朱耀明派遣豪華陣容爭標，蔡再懃、方誠義及黃鎮煒等新兵，配合張偉康、歐陽維江及葉俊傑等主將，力圖超越上屆亞軍的成績。永倫以衞冕身份出戰，7月15日對挑戰者十八鄉。工商盃將於全港多個康文署場地舉行，M16決賽暫定於8月16日假石硤尾公園舉行。