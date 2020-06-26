【紅軍封王】 騎師史卓豐+郭能High爆

曼城尋晚喺英超以1比2不敵車路士後，亦代表紅軍利物浦終於結束30年的等待，攞到首個英超冠軍，兼且提前七輪封王，堪稱史無前例，全球利迷當然開心到爆炸。

其實香港馬圈都有唔少紅軍粉絲，其中一位就係愛爾蘭騎師郭能，呢位紅軍鐵粉喺英超停擺期間，都好擔心究竟利物浦幾時可以贏英超，如今終於可以達成夢想，郭能肯定非常開心，難怪今朝晨課都唔見佢開工，反而見到佢喺自己社交平台分享利物浦奪冠嘅消息，同埋話呢個冠軍真係等咗好耐，大讚紅軍係不可多得嘅球隊。

至於南非騎師史卓豐受到佢老竇兼利物浦球迷史科菲影響，佢都做埋紅軍支持者，舊年仲同老竇去咗去西班形馬德里，見證愛隊贏歐聯。到咗今年，雖然史卓豐冇得喺現場見證利物浦首奪英超，但佢亦有係社交平台轉推利物浦Twitter、兩閘阿歷山大阿諾同埋羅拔臣分享嘅奪冠消息，就知佢幾開心啦。