至少4球員中招！NBA安排特種兵保護賽場

NBA繼續有球員確診染上新冠肺炎，熱火的新科入樽王戴歷鍾斯、溜馬後衞保頓及帝王的三子等均宣布「中招」，令NBA至少累積有19名球員先後確診；然而聯盟基本上準備照復賽，但會加強保障球員安全。

溜馬球星保頓自己公布新冠肺炎病毒檢測呈陽性，他在聲明中表示目前身體狀況良好，仍然計劃參加NBA的復賽，而新科入樽王戴歷鍾斯被傳媒爆料檢測結果都是呈陽性，暫無任何症狀，將接受14天隔離，然後再進行兩次檢測，要呈陰性才能准許前往奧蘭多復賽。

NBA下月底在奧蘭多迪士尼復賽，而所有參加復賽的球員及球隊職員均必須進行病毒測試。除了保頓及戴歷鍾斯之外，帝王的布迪希特、查巴里柏加及阿歷士蘭恩，再加至少一名球員都是「中招」，太陽則有兩人，據傳媒消息還有4人來自西岸球隊。

據美媒報道，NBA即將重開，聯盟要顧及球隊及球員安全做出一系列措施，22隊分批抵達奧蘭多，而他們將安排當地執法部門及前美國特種兵保護迪士尼，原則上球隊進入迪士尼之後，迪士尼將對外界關閉，到目前為止，NBA球員家屬只能在季後賽第一輪結束後才可進入復賽地點。

近日美國的確診數字上升，實在令很多球員都擔心，曾經「中招」的杜蘭特早前肯定自己不會在今個賽季復出，他接受訪問時稱：「我覺得就算自己還健康，都不會去比賽。因為目前的形勢實在太多變數，新增病例又增多，真是很難預測。」他補充即使隊友願意去比賽或拒絕比賽，他都同樣支持：「但如果是我，我會按兵不動。」這明顯他不太支持復賽。

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