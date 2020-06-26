【紅軍封王】30年前捧盃　一樣係大時代

利物浦喺2020年新冠肺炎大爆發、中美「新冷戰」局勢之下，終於登上英超冠軍寶座，紅軍對上1次奪得頂級聯賽冠軍，已經要數到1989/90年球季，當年英超仍未成立，仲係叫英甲聯賽。

1990年全世界亦風雲變色，政局起伏不定，科技、文化等領域都蘊藏革命式發展，屬於一個大時代，對後世影響深遠，一齊帶大家返回顧當年發生咗10件驚天動地大事。

1.蘇聯共產黨宣布放棄一黨專政，蘇聯亦於1年之後解體。

2.南非前總統曼德拉獲釋，結束27年牢獄生涯。

3.微軟公司推出Windows 3.0作業系統。

4.西德喺世界盃決賽，憑布林美於85分鐘射入12碼，以1比0擊敗阿根廷，奪得冠軍。

5.伊拉克入侵科威特，引發波斯灣戰爭。

6.東西德合併，實現德國統一大業。

7.蘇聯領袖戈爾巴喬夫同美國總統老布殊簽署削減核武、銷毀化武條約，標誌冷戰結束。

8.第一個網頁寫成，正式掀起互聯網革命。

9.英國作家羅林從曼徹斯特坐火車去倫敦時，見到「1位戴眼鏡嘅小巫師」，獲得靈感開始構思《哈利波特》。

10.佐敦軒達臣出世，30年之後以隊長身份率領利物浦首奪英超冠軍。