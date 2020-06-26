【紅軍封王】利物浦親密戰友　VAR幫到手

利物浦今季以壓倒性姿態捧盃，冇人會質疑佢嘅奪冠嘅說服力，不過無可否認，今季引入嘅VAR的確喺「紅軍」冠軍路士出咗唔少力，難怪球迷都為利物浦改名做「liVARpool」！

19年11月11日●3比1主勝曼城

首循環冠軍前哨戰，開波5分鐘阿歷山大阿諾特禁區內明顯手球，但球證示意繼續比賽，利物浦即時反擊入波開紀錄，呢個時候VAR出場檢視，當利迷擔心入球作廢兼倒輸12碼之際，VAR裁定入球有效，利物浦一來一回賺2球，最後贏3比1。

19年11月23日●2比1客勝水晶宮

利物浦呢場作客陷於苦戰，上半場更一直捱打，水晶宮中堅湯堅斯完半場前頂入先拔頭籌，不過VAR檢視後認為另一位水晶宮球員佐敦阿休推人在先，爭議性判入球作廢，利物浦最終贏2比1完場。

19年12月30日●1比0主勝狼隊

利物浦完半場前有沙迪奧文尼入波，不過球證吹罰助攻嘅拉爾拉拿手球在先，但VAR介入推翻球證決定，判入球有效。上半場補時階段，狼隊新星柏度尼圖射入追平，但VAR介入判狼隊組織入球過程中有人越位。

20年2月16日●1比0客勝諾域治

利物浦受制於死守嘅諾域治，到肉攻勢唔多，去到78分鐘先至由沙迪奧文尼用「超技術」入波，當時佢接應長傳左腳抽入，但入波前明顯推跌諾域治守將基斯杜夫森馬文，佢賽後亦承認自己出手推人，不過VAR檢視認為唔算犯規，判入波有效。