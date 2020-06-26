拉登驚現球場！點解撐列斯聯係咪搞錯

英冠列斯聯近日又出晒位，主要唔係佢哋有望再度征戰英超，而係前阿蓋德首腦、恐怖大亨拉登居然還魂去咗佢哋艾蘭路主場「睇波」！

由於疫情影響，列斯聯同唔少球隊一樣，畀球迷用自拍或者頭像製作紙板公仔放喺看台「睇波」幫補生計，費用係25英鎊（約241港元）一位。唔知係球會見錢眼開當唔知，定工作人員疏忽無知，「拉登」竟然成功入座，引起英國球迷議論紛紛，有人話：「唔敢相信會有人使25英鎊畀拉登入場，更唔敢相信球會竟然真係放上去。」「坐」旁邊嘅Fans就寸列斯聯：「多謝會方畀我坐喺拉登旁邊。」呢位球迷原先仲以為球會會安排自己個仔「坐」佢側邊。

至過癮係有人質疑「拉登」去錯球場：「拉登應該係阿仙奴球迷先啱係嘛。」眾所周知，拉登確係阿仙奴球迷，佢去過高貝利球場睇波，仲收藏咗多件阿仙奴球員簽名波衫，甚至盛傳2011年5月2日畀美軍喺巴基斯坦槍殺之前，拉登著緊草都會用收音機關注阿仙奴消息，係個超級忠粉。

同恐怖大亨扯上關係始終唔係好事，列斯聯喺星期三（24日）馬上道歉兼搬走個拉登紙板公仔，息事寧人。