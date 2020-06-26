【網球群組】再爆！祖高域教練最新確診　

「網球群組」再有人確診，祖高域的教練伊凡尼西域亦染上新冠肺炎！這位前溫布頓網賽錦標得主證實染疫，他呼籲曾與他接觸的朋友額外注意身體，因他即使在病毒測試中呈陽性反應，但到目前仍是沒有症狀。外媒表示暫未知「網球群組」的源頭屬誰，但可能當中存在超級帶菌者。

48歲的伊凡尼西域早前參與了祖高域舉辦的Adria Tour慈善網賽，更擔任克羅地亞站的賽事總監，而他們曾聯袂出席一項籃球友誼賽，當時一眾網球手及籃球明星埋身鬥技，事後即爆出保加利亞網球手迪米杜夫確診消息，成為「網球群組」中招第一人。接着克羅地亞球手哥列、迪米杜夫的教練Kristijan Groh、祖高域的體能教練Marko Paniki、塞爾維亞球手杜伊斯基及其懷孕的太太、祖高域伉儷等8人先後確診。伊凡尼西域是第9人。

「我將會繼續進行自我隔離，並希望每位染疫的人盡快康復。」伊凡尼西域說。而作為世界網球一哥，祖高域今次「率先」舉辦賽事，容許4000名球迷入場，並未有遵守社交距離等措施，令外界嘩然。這位17項大滿貫得主本周二確診後，發出聲明道歉，承認自己錯判形勢是「做錯了」。

由於事件愈鬧愈大，有球迷更將這筆賬推在祖高域身上，更有激動份子在克羅地亞街頭寫上咒罵標語，咀咒祖高域死於新冠肺炎。據外媒報道主辦今次賽事的祖高域已成為被針對及攻擊的目標，而當中亦有狠毒的批評，在克羅地亞市中心出現一幅塗鴉寫上希望這個世界上最好的網球運動員死掉：「讓他死於新冠肺炎，這是我們的願望，來自斯普利特的問候，希望上帝幫幫忙。」

至於有份參與這次表演賽但檢測結果呈陰性的泰姆，則對公眾道歉：「我們相信塞爾維亞政府的防疫措施，不過我們是過於樂觀，我們的行為是錯誤的，太過興奮，我感到非常抱歉。過去10天我已做了5次檢測，結果是陰性，希望被感染的人都盡快康復。」

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