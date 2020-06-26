港超聯　林恩許+杜度投富力　IG講離隊原因

富力R&F周四（25日）恢復練習，主帥楊正光確認澳洲中場林恩許，以及巴西中堅杜度，將會分別由傑志及和富大埔來投，並於下周四（7月2日）報到。及後，這兩位球員在社交媒體發表離隊感言，答謝前球會、隊友、球迷等一直以來的支持，更提及部分他投原因。

效力傑志4年半的前澳洲小國腳林恩許（Jared），早前在Instagram上載一幅背景為傑志球迷，自己則在慶祝入球的照片，配以一段短文分享他對離隊的感受。他感謝「藍鳥」當年，讓一位來自西悉尼的小伙子加盟，並指效力這家球會是一份榮幸。Jared又為這幾年與所有隊友合作和打拚感恩：「感謝隊友們創造足以讓我記一世嘅回憶，與呢班傑出嘅團隊合作嘅5季別有一番意義。」

此外，他當然向傑志的球迷送上謝意：「傑志能成為香港最佳球隊嘅原因係球迷，足球冇咗球迷就一無所有，呢句說話對傑志嚟講特別貼切。」最後，他略略解釋離隊的原因，指他本來十分樂意留隊，但決定權並非在自己身上。無論如何，他認為「藍鳥」球迷的支持和愛戴將長留於他的心底裏。

而較Jared晚半年赴港「搵食」的巴西後衞杜度（Dudu），亦在IG發表帖文以答謝舊會和富大埔的知遇之恩。他認為效力4年，上陣差不多100場、18球入球、兩座重要的獎盃，均為他創造了千斤重的回憶。Dudu重點指出大埔球迷，這4年的擁戴令所有辛勞都變得值得。

他又提及部分大埔管理層、教練、職員的功勞，特別是會長李宗德博士和他的夫人李麥潔娉女士的關懷和誠懇支持。之後Dudu暗示他部分他投的原因：「遺憾地呢個唔係我最期望離開大埔嘅方法，但球員已經有幾個月冇糧出。」不過，他仍然對大埔心存萬分感激：「我依然感恩大埔，當初為我打開嚟香港踢波嘅大門。感謝『綠戰士』同成個大埔社區，呢4年畀到我愛、激情同足球，我希望大家一切順利！」