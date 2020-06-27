專劏巴塞　識買波一定買切爾達　

周六晚西甲，切爾達主場迎戰巴塞隆拿。巴塞隊長美斯連場征戰後，明顯有疲態，中場法蘭基迪莊更因傷倦勤，創造力受削，切爾達主場專剋「地上最強」，為搶分護級戰意爆燈，受讓必捧讓球主勝。

「地上最強」中場老化，布斯基斯、維達爾、拿傑迪錫等均年過30，很難長期保持高水準，而重點栽培的荷蘭國腳法蘭基迪莊，更因傷要抖兩周，嚴重影響組織力。復賽頭兩場均有進帳的美斯，在賽程頻密下仍連場擔正，上場巴塞又要靠他助攻予拿傑迪錫，小勝畢爾包1:0，難怪主帥史坦恩明知美斯疲態畢露，亦不敢收起這名隊長。

另邊廂，切爾達周中以1:0小勝皇家蘇斯達，明顯為護級搶分拚盡，切爾達復賽後取得2勝1和1負，當中包括上次主場狂數艾拉維斯6:0，兩名前巴塞中場拉芬拿艾簡達拿及丹尼斯蘇亞雷斯，分別入兩球及交出兩次助攻，箭頭伊亞高艾斯巴斯亦重拾射門鞋，狀態不斷冒升。翻查紀錄，切爾達近5次主場對巴塞，錄得3勝2和不敗佳績，絕對是「地上最強」的剋星，主場受讓不容錯過。

焦點賽事直播表

周六7:30pm 英超 阿士東維拉 Vs 狼隊

Now 621

周六9:30pm 德甲 禾夫斯堡 Vs 拜仁慕尼黑

無綫85、Now 670、有線651及611

周六9:30pm 德甲 慕遜加柏 Vs 哈化柏林

Now 671、有線652及612

周六9:30pm 德甲 利華古遜 Vs 緬恩斯

Now 672、有線653及613

周六11:00pm 西甲 切爾達 Vs 巴塞隆拿

Now 632