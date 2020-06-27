確診率5.3%！NBA7.30照開波　賽程落實

NBA官方周五宣布在最近一次新冠肺炎病毒檢測中，有16名球員確診，但聯盟堅持7月30日重開賽季，並隨即公布復賽後的賽程，重開打頭陣為湖人對快艇的洛杉磯打吡戰。

日前已有部份NBA球員宣布自己「中招」，而NBA及球員工會宣布為302位球員進行病毒測試，結果有16人呈陽性，聲明只是簡單指出：「任何新冠檢測結果呈陽性的球員將接受自我隔離，直至達到公共衞生的標準及得西醫生的批准。」聲明中沒有提到球員名字，但近幾日已有球員自己確認，當中包括熱火新科入樽王戴歷鍾斯及溜馬後衞保頓，以及帝王的布迪希特、查巴里柏加和阿歷士蘭恩等。

今次NBA公布的檢測結果說明了球圈的確診率為5.3%，不過，聯盟復賽後基本上不會再停，NBA總裁阿當施華表示：「新冠病毒在可見未來不會消失，我們現在別無選擇，現在沒有一個方案是安全沒有風險。」即使目前佛羅里達州的確診數字颷升，他直言：「如果病毒在復賽地點大面積擴散，我們或可能再次停賽，否則不能永遠停擺，我們要適應及調整。」

NBA發出球員確診數字後不久，即公布重賽的常規賽賽程，7月30日復賽首日進行兩場，分別是洛市打吡的快艇對湖人，以及爵士對塘鵝；而7月31日則共賽6場，包括魔術對籃網、灰熊對拓荒者、太陽對巫師、塞爾特人對公鹿、帝王對馬刺及火箭對獨行俠。據悉，賽事重開後每日最多會打7場比賽，所有賽事全部閉門進行。

雖然聯賽暫定於7月30日在奧蘭多迪士尼重開，但有不少球員高調反對，當中包括湖人的杜域侯活及籃網的艾榮等。復賽後會有22隊爭逐，13支西岸及9隊東岸球隊，每隊先打8場，爭逐前7個季後賽席位，若第8名未能比第9位多贏4場，就要再打附加賽。

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