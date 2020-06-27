周健宏創韓食品牌　自制營養餐單為新季準備

從韓國籃球聯賽（KBL）回流香港後，周健宏一直活躍於飲食界，繼去年開設韓式咖啡店後，再在外賣平台推出健康料理品牌「韓舍拌飯（Bibim Bowl）」。即將在7月工商盃重披滿貫球衣的周健宏表示，每日三餐都會吃菜單上的石鍋飯補充營養，期望新季「打出表現，不令支持我的人失望」。

生於香港的港韓混血兒周健宏，一直期望把韓國飲食文化引進香港，但因開餐廳成本高昂，決定與前甲一球員鄧志傑開設的中央廚房合作推出「韓舍拌飯」，冀為追求健康的消費者提供石鍋飯：「說起韓國菜，香港人多數會想起炸雞、燒烤這些垃圾食物，很少人會專門製作石鍋飯。但其實石鍋飯注重『五色健康』的概念，能為人體提供所需營養。」

周健宏坦言菜單是為運動員而設，他會根據球季各階段的需求，配搭石鍋飯食材調整身形：「運動員一年有三個階段，分別是季前、季中和季後，不同階段需要的營養都不同。舉例說，現在開季在即，我每日都會吃藜麥、瓜類、西蘭花等，補充纖維和蛋白質。」

雖然身兼咖啡店老闆和品牌創辦人，但周健宏始終把籃球放在第一位。在2018年因右腳髕骨韌帶斷裂被迫暫別KBL的他表示，經過一年半的休養，已經康復9成，期望新季打出表現：「相比起冠軍或MVP，我覺得最重要的是，不令支持我的人失望。」他續指仍未放棄韓職夢：「無論打一日、一年或十年，我都很想回韓國打球。」

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